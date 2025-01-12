Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.L. ve Ş.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta ikamet eden N.O, birlikte yaşadığı S.L. ve kızı Ş.O'ya silahla ateş etti. Şüpheli ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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