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        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 12.01.2025 - 16:30
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        Tekirdağ'da kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kızını ve birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

        İddiaya göre, Yeniçiftlik Mahallesi Kamelya 43 Sokak'ta ikamet eden N.O, birlikte yaşadığı S.L. ve kızı Ş.O'ya silahla ateş etti. Şüpheli ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde S.L. ve Ş.O'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralanan N.O, sağlık ekiplerince Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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