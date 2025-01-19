Tekirdağ'da polis ekiplerinin bilgilendirme çalışmaları sürüyor
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri Süleymanpaşa, Malkara ve Çorlu ilçelerinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçelerde düzenlenen etkinliklerde vatandaşları bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler vatandaşlara Narkotik Veri Analiz Sistemi'ni (NARVAS) tanıtarak, broşür dağıttı.
Vatandaşları bilgilendiren ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımıyla mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.