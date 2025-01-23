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        Tekirdağ'da 66 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 66 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 10:20
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        Tekirdağ'da 66 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 66 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Malkara ve Ergene ilçelerinde belirledikleri adresler ile işyerlerinde yaptıkları aramalarda 66 bin makaron ele geçirdi.

        Adreslerde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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