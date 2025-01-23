Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 09:31 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL

        Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada, 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ev sahibi Ö.Ç. gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine B.B.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın ilk faiz kararı ne olur?
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Macron'dan askerlik çağrısı
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Taksi şoförünün katili üst kat komşusu çıktı!
        Trump ilk röportajını verdi
        Trump ilk röportajını verdi
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Uykusuzluk sorununuza bir çözüm olabilir mi?
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Otel personelinden yakıcı sözler
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Muhteşemsin Beşiktaş!
        Borsaya teknik bakış
        Borsaya teknik bakış
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        "Beşiktaş bir kırılma noktası yaşadı!"
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 66 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 66 bin makaron ele geçirildi
        Çorlu'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
        Çorlu'da polis ekipleri asayiş uygulaması yaptı
        Tekirdağ'da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi
        Tekirdağ'da 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi sona erdi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da bir okul elektriğini güneşten sağlıyor
        Tekirdağ'da bir okul elektriğini güneşten sağlıyor
        Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da kaçak kazı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı