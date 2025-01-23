Tekirdağ'da asayiş
Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Malkara ilçesinde evinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada, 129 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ev sahibi Ö.Ç. gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde şüphe üzerine B.B.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S.A'yı durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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