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        Tekirdağ'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi

        Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:33
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        Tekirdağ'da Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılında anma etkinliği düzenlendi
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        Tekirdağ'da, Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 102. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, programda yaptığı konuşmada, Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin ardından göç yolunda hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

        Mübadelenin üzerinden 102. yıl geçtiğini anımsatan Ergelen, "Bu süreç insanlık tarihinde derin yaralar açtı. Bir kez daha hatırlıyoruz ki günümüzde de göç insan eliyle yaratılmış en önemli küresel sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Bu göçlerin birincil sebebi ise savaşlardır. Dünya vekalet savaşları aracılığıyla adını koyamadığımız bir Üçüncü Dünya Savaşı içerisindedir ve bu çatışmalar giderek sıcak savaşa evrilmektedir. Oysa insanlığın bugün her zamankinden daha fazla barışa ihtiyacı vardır." dedi.

        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar da insanın vatan gördüğü ülkeyi bırakıp başka bir ülkede hayata tutunmasının zor olduğunu aktardı.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise mübadil ailelerin her zaman birbirlerine sahip çıkması gerektiğini belirtti.

        Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Berrin Başol, siyasi parti temsilcileri ve mübadiller katıldı.

        Konuşmaların ardından, mübadiller, atalarını anmak amacıyla Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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