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        Tekirdağ'ın "özel çocukları" fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da down sendromlu çocukların boks sporuyla tanışması için başlatılan çalışma, onların fiziksel gelişimine ve sosyal hayata katılımına katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:49
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        Tekirdağ'ın "özel çocukları" fiziksel ve sosyal gelişimleri için ringe çıkıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da down sendromlu çocukların boks sporuyla tanışması için başlatılan çalışma, onların fiziksel gelişimine ve sosyal hayata katılımına katkı sağlıyor.

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü, özel bireylerin "ringe çıkma" hayalini gerçeğe dönüştürmek için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi ve profesyonel sporcu Azerbaycan uyruklu Asad Aghayev ile görüştü.

        Çocukların hayalini gerçekleştirmeyi kabul eden Aghayev, TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç'u ve özel çocukları üniversitenin spor salonuna davet etti.

        Aghayev’in davetiyle 5 down sendromlu çocuk, NKÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen antrenmanlara katıldı.

        Yaklaşık bir aydır haftada iki gün gerçekleştirilen antrenmanlarla çocuklar hem fiziksel dayanıklılık kazanıyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

        - "Bu çocuklar, hayatın her alanında yer alabileceklerinin farkında"

        TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç, AA muhabirine, çocukların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

        Çocukların hayalini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Koç, "Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Nisan ayına kadar devam edecek program kapsamında hazırlık maçı formatında bir etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

        Serdar Koç, down sendromlu bireylerin hayatın her alanında yer alabileceklerini bildiklerini ve destek beklediklerini ifade etti.

        Amaçlarının down sendromlu bireylerin daha fazla sorumluluk almalarını sağlamak olduğunu belirten Koç, "Bu çocuklar, hayatın her alanında yer alabileceklerinin farkında. Bizim amacımız, onların daha fazla sorumluluk almasını sağlamak ve sosyal hayata katılımlarını artırmak. Ayrıca boksun bir spor olduğunu, şiddetle ilişkilendirilmemesi gerektiğini her antrenmanda vurguluyoruz." diye konuştu.

        - "Onlara bu alanda rehberlik etmekten gurur duyuyorum"

        Asad Aghayev de özel çocuklarla çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

        Çocukların ringdeki heyecanının tarif edilemez olduğunu vurgulayan Aghayev,, "Serdar Koç bana çocukların boksa olan ilgisini anlattığında, hiç düşünmeden kabul ettim. Onlara bu alanda rehberlik etmekten gurur duyuyorum. Antrenmanlarda hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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