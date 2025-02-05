GÜNCELLEME - Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin 5 sanıklı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin 5 sanıklı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu.
Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmaya, anne B.Y ile çocuk sanıklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
K.A'nın babası tutuksuz sanık K.A ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda yer aldı.
B.Y. çocuğunu ihmal etmediğini ve olaylardan haberinin olmadığını iddia etti.
Geçen duruşmada B.K. için istenilen akıl sağlığı raporu mahkemeye sunularak, akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Tanık olarak dinlenen, tutuklu çocuklardan K.A'nın babaannesi M.Ç. yaşanan olaylardan haberi olmadığını ifade etti.
Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Savcı, mütaalasında sanıklardan anne B.Y'nin "İhmalen kasten öldürme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, suçu bildirmeme, delilleri gizleme, yok etme" suçlarından, S.Ö'nün "Suçu bildirmeme" suçundan, K.A'nın "Cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, çocuk sanıklardan K.A'nın "Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından ve G.K'nin ise "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel istismar" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.
Savcı çocuk sanıklar için yaş indirimi uygulanmasını talep etti.
Mahkeme, sanık G.K'nin avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak amacıyla süre istemesi üzerine talebi kabul ederek duruşmayı cuma gününe erteledi.
Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunu temsilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmada yer aldı.
Bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de adliyeye geldi.
- "Cuma günü muhtemelen karar verilecek"
Özçağdaş, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, suça sürüklenen çocuklar olduğu için duruşmanın kapalı görüldüğünü anımsattı.
Sanıkların son ifadelerinin alındığını belirten Özçağdaş, "Avukatlardan birisinin savunma için süre istemesinden dolayı mahkeme ertelendi. Cuma günü muhtemelen karar verilecek. Gerek Sıla bebek davası, gerek Narin davası için komisyon kurulmuştu. Ben de bugün komisyon üyesi olarak buradayım." dedi.
Tekirdağ Baro Başkan Yardımcısı Zümrüt Canku Arslan da ilk günden itibaren olayın takipçisi olduklarını, davanın sonuna kadar süreci takip edeceklerini kaydetti.
Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler ise cuma günü açıklanacak kararla sanıkların en ağır cezayı almalarını beklediklerini söyledi.
Üzüntülerinin büyük olduğunu ifade eden Güler, "Dilerim hak eden hak ettiği cezayı alır. İnşallah ülkemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bizim acımız büyük ama inşallah Sıla bebek son olur. Yanımızda olanlara, devlet büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan da Sıla'nın ihmalden dolayı hayatını kaybettiğini ifade etti.
Hastaneye ilk gittiğinde adli işlemlerin yapılmış olması halinde çocuğun yaşama ihtimalinin olabileceğini dile getiren Özkan, "Çocuğumuzu katlettiler. Sıla yoğun bakımda yaşam mücadelesini sürdürdü ama kazanamadı. Anne ve bebek için önleyici tedbirler alınsaydı belki de bu olay yaşanmayacaktı. Kararda en ağır cezayı almalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
- İstenen cezalar
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca anne B.Y, çocuk sanıklardan birinin babası olan komşu K.A. ve B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında hazırlanan iddianame Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince, çocuk sanıklar G.K. ve K.A. hakkındaki iddianame ise Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
İddianamede anne B.Y. için "ihmali davranışla kasten insan öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edilmişti. Suça sürüklenen çocuklardan K.A'nın babası K.A. hakkında "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 28 yıl 6 ay, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. hakkında da "suçu bildirmeme, gizleme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis istenmişti.
Çocuk sanıklardan G.K. için "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 66 yıl, K.A. hakkında ise "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 48 yıl ile "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.
Olaya ilişkin dosyalar duruşmanın ilk celsesinde birleştirilmişti.
- Olay
Malkara ilçesinde yaşayan B.Y, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.
Soruşturma kapsamında anne B.Y, birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan S.Ö. hakkında daha sonra bu davaya ilişkin tahliye kararı verilmiş, K.A'nın babası K.A. da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.
Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.
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