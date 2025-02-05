Tekirdağ'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek, telefonunun ve 8 bin lirasının alındığını ileri sürerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.
Ekipler, yaptığı çalışma sonrası operasyonla şüpheliler M.B. ve T.Y'yi bir çiftlikte yakaladı. Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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