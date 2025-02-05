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        Tekirdağ'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:25
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        Tekirdağ'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da bir kişiyi silahla tehdit edip telefonunu ve parasını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kapaklı ilçesinde yaşayan G.S, 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek, telefonunun ve 8 bin lirasının alındığını ileri sürerek İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurdu.

        Ekipler, yaptığı çalışma sonrası operasyonla şüpheliler M.B. ve T.Y'yi bir çiftlikte yakaladı. Adreste yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Zanlılardan M.B'nin 5 ay, T.Y'nin de 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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