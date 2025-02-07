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        Tekirdağ'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Tekirdağ'da silahlı ve kar maskeli kişilerce bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:39
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        Tekirdağ'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
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        Tekirdağ'da silahlı ve kar maskeli kişilerce bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Saray ilçesindeki bir kuyumcuya bir süre önce giren silahlı ve kar maskeli kişiler, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soyguna ilişkin başlattıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 82 tüfek fişeği, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, çeşitli ziynet eşyası, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ve 64 bin 500 lira ele geçirildi.

        Zanlılardan S.D, F.S, F.T, B.K. ve İ.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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