Tekirdağ'daki kuyumcu soygununa ilişkin yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
Tekirdağ'da silahlı ve kar maskeli kişilerce bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Tekirdağ'da silahlı ve kar maskeli kişilerce bir kuyumcu dükkanının soyulmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Saray ilçesindeki bir kuyumcuya bir süre önce giren silahlı ve kar maskeli kişiler, 1 milyon 200 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu soyguna ilişkin başlattıkları çalışmanın ardından şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, uzun namlulu otomatik tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 82 tüfek fişeği, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, çeşitli ziynet eşyası, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ve 64 bin 500 lira ele geçirildi.
Zanlılardan S.D, F.S, F.T, B.K. ve İ.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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