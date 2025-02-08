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        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor

        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:26 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:32
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        Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 5 gündür denize açılamıyor
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        Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle 5 gündür avlanamıyor.

        Denize açılamayan balıkçılar, Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda teknelerinin bakımını yapıp ağlarını onarıyor.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın sert estiğini söyledi.

        Balıkçıların hava şartlarından dolayı mecburi paydos ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkili olması, balıkçıları olumsuz etkiliyor. Poyrazın sert esmesi, avlanmayı güçleştiriyor. Bütün balıkçılar havanın dinmesini bekliyor. Pazartesiye kadar poyrazın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın dinmesiyle balıkçılar, ağ atmaya başlayacak." diye konuştu.

        Poyraz nedeniyle Tekirdağ açıklarına demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker de havanın normale dönmesini bekliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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