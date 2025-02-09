Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.
Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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