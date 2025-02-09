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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı

        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:19
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı
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        Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Süleymanpaşa ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar etkisini artırdı.

        Kar yağışıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar kar yağışıyla beyaza bürünen bölgeye gelerek fotoğraf çektirdi. Karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

        Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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