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        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere döktü

        Tekirdağ'da zabıta memurlarıyla tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere dökerek tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:45
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        Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere döktü
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        Tekirdağ'da zabıta memurlarıyla tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere dökerek tepki gösterdi.

        Alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri Hükümet Caddesi'nde peynir satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

        Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekiplerinin seyyar satıcılara işlem yaptığı sırada tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine satıcılardan Yüksel Açıkgöz, kamyonetindeki peynirleri yere saçarak tepki gösterdi.

        Denetimde 300 kilogram peynire imha edilmesi için el konuldu. Tutanak tutulmasının ardından peynirler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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