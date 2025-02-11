Tekirdağ'da zabıta ile tartışan seyyar satıcı, kamyonetindeki peynirleri yere döktü

Denetimde 300 kilogram peynire imha edilmesi için el konuldu. Tutanak tutulmasının ardından peynirler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, zabıta ekipleri Hükümet Caddesi'nde peynir satışı yapan seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

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