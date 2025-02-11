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        Tekirdağ'da betonu sağlam olmayan inşaata "sağlam raporu" veren 7 sanık hakim karşısında

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde betonu sağlam olmayan bir inşaata "sağlam raporu" verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:07
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        Tekirdağ'da betonu sağlam olmayan inşaata "sağlam raporu" veren 7 sanık hakim karşısında
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde betonu sağlam olmayan bir inşaata "sağlam raporu" verdikleri iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına başladı.

        Malkara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında laboratuvar ve yapı denetim firması sahipleri ve çalışanlarının olduğu 7 sanık ile müşteki inşaat mühendisi İdris Karataş ve taraf avukatları katıldı.

        Karataş ifadesinde inşaata sağlam raporu veren ve suçu bulunan herkesin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

        Kendisine kalitesiz beton satıldığını öğrendiği anda derin bir üzüntü duyduğunu aktaran Karataş, "İnşaat sahibi olarak mağdur edildim. Sahte evraklarla beton dökümü kaba inşaat bitene kadar durdurulmamıştır. Tarafımıza bilgilendirme yapılmamıştır. Satın aldığımız betonun evraklarında oynamaların yapıldığını görüyoruz. Bu sorumluluk sanıklara aittir." dedi.

        Sanıklardan F.E, suçlamaları kabul etmediğini, betonun alanda fazla bekletilmesinden dolayı bozulduğunu ileri sürdü.

        Sanık S.A. ise çalışanının betonu üreten santral firmasından para aldığını ileri sürerek, raporlarda usulsüzlük yaptığını daha sonradan öğrendiğini savundu.

        Sanık Tevfik Tuğrul da yapılan işlemlere sadece imza attığını, üzerine atılı suçları kabul etmedi.

        Mahkeme tanıkların dinlenilmesi amacıyla duruşmayı 15 Mayıs'a erteledi.

        - Olay

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, 2022 yılında 3 blok, 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamış, 2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatı tamamlamıştı.

        Binada, kaba inşaatın bitmesinin ardından ince işçiliğe geçildiğinde betonlarda ciddi çatlaklar ve deformasyonlar olduğunu fark eden Karataş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne betonun sahte olabileceği şüphesiyle başvuruda bulunmuştu.

        Betonların incelenmesinin ardından standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verilmiş, bloklar 2023 yılında Malkara Belediyesince 1 milyon 58 bin lira para cezası kesilerek yıkılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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