CHP'li Karatepe, Tekirdağ'da Kent Lokantası açılışına katıldı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da açılışta konuşma yaptı.

Yüceer de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdiklerini belirtti.

Karatepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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