Tekirdağ Valisi Soytürk İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve emniyet personeli tarafından karşılandı.

Turanlı ile bir süre görüşen Soytürk, İl Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları hakkında brifing aldı.

Soytürk, ziyaretinde kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadelede gösterdikleri özveri sebebiyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı'ya başarı belgelerini verdi.