Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyoncalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaçak kazı yapan H.A, M.S, F.K, Z.A, E.K. ve B.T'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.