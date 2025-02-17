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        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:46
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        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 6 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyoncalı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kaçak kazı yapan H.A, M.S, F.K, Z.A, E.K. ve B.T'yi suçüstü yakaladı.

        Zanlıların kazıda kullandığı malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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