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        Tekirdağlı hayvansever, görme engelli kedisine anne şefkatiyle bakıyor

        Tekirdağlı hayvansever Aslıhan Gürcanlar Küçükaksu, sokakta bulduğu görme engelli kedisine şefkatiyle bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:14
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        Tekirdağlı hayvansever, görme engelli kedisine anne şefkatiyle bakıyor
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        Tekirdağlı hayvansever Aslıhan Gürcanlar Küçükaksu, sokakta bulduğu görme engelli kedisine şefkatiyle bakıyor.

        Tekirdağ'da yaşayan 46 yaşındaki Küçükaksu, çevresinde hayvan sevgisiyle tanınıyor.

        Biri görme engelli 5 kediye de ev sahipliği yapan Küçükaksu, sokakta yaşayan sahipsiz bazı kedi ve köpeklerin bakımını üstleniyor.

        Küçükaksu, AA muhabirine, 7 yıl önce sokak ortasında görme engelli kediyle karşılaştığını "Dodiş" ismini verdiği kediyle aralarında duygusal bağ oluştuğunu söyledi.

        Kedisiyle bir anne gibi ilgilendiğini belirten Küçükaksu, "İki gözü olmamasına rağmen algıları çok açık. Bizim kokumuzu alıyor. Bizle beraber uyuyor. Teması çok seviyor. Çok şefkatli, diğer canlılarla gözleri olmamasına rağmen çok güzel anlaşıyor. Diğer normal 4 kedimize nazaran Dodiş çok daha hassas ve duygusal bir can. O yüzden bence hiçbir engeli yok. En büyük engel kalplerimizin kapalı olması." dedi.

        Küçükaksu, görme engelli kedisinin diğerlerine göre oldukça duyarlı ve hassas olduğunu anlattı.

        Kediyi sokakta bulduğunda çok küçük ve zor durumda olduğunu aktaran Küçükaksu, "Gördüğümde bırakıp gidemedim, engelli olduğu için. Sokakta çok zorlanacağını düşündüm ve ona evimi açtım. 7 senedir bizle yaşıyor. Ailemizin en güzel bireylerinden birisi." diye konuştu.

        Küçükaksu, kedilerin insanların empati yönünü geliştirdiğine inandığını belirtti.

        Hayvanların insanları koşulsuz sevdiğini anlatan Küçükaksu, "Herkese engelli bir can gördüklerinde dönüp gitmemelerini ve onların sokaklarda ne kadar çok zorlandıklarının bilincinde olarak sahip çıkmalarını öneriyorum. Hayatınıza muazzam ve koşulsuz bir sevgi katıyorlar. Hepimiz, onlarla birlikte yaşama konusunda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Onlar bize emanet." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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