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        Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:16
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        Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alipaşa Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin arkasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgada kullanılan ruhsatsız tabanca muhafaza altına alındı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Çorlu Adliyesine getirilen 2 şüpheliden H.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheli S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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