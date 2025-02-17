Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alipaşa Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin arkasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler polis ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgada kullanılan ruhsatsız tabanca muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çorlu Adliyesine getirilen 2 şüpheliden H.İ. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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