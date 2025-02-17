Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan işçi emeklisi 64 yaşındaki İhsan Saygı, teknesiyle denize açılıp avladığı balıkların bir kısmıyla rıhtımda kendisini bekleyen kedileri besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan işçi emeklisi 64 yaşındaki İhsan Saygı, teknesiyle denize açılıp avladığı balıkların bir kısmıyla rıhtımda kendisini bekleyen kedileri besliyor.

        Emekli olduktan sonra zaman zaman arkadaşlarının teknesiyle denize açılan Saygı, daha sonra kendisine küçük bir tekne aldı.

        Teknesi ile her gün denize açılan Saygı, rıhtımdaki balıkçı barınağına döndükten sonra avladığı balıklardan kedilere vermeye başladı.

        Saygı, her balıktan döndüğünde kedilerin kendisini beklediğini fark ederek, onlar için de balık avlamak amacıyla denizde daha uzun süre zaman geçirdi.

        Kendi ihtiyacının dışında üç yıldır kediler için de her gün yaklaşık bir kilogram balık tutan Saygı, rıhtıma döndüğünde yolunu gözleyen kedileri elleriyle besleyip seviyor.

        Saygı, AA muhabirine, kedilerle arasında çok güzel bir bağ oluştuğunu söyledi.

        Kedilere yaz kış gözü gibi baktığını ifade eden Saygı, "20 yıldır bu limandayım. Burada zaman geçiriyorum ama kendim amatör olarak 2-3 yıldır tekneyle denize çıkıyorum. Arada ağ atan balıkçı arkadaşlarla da zaman geçirmek için denize gidiyorum. Her gün denize çıkıyorum. Tuttuğum balıkları kooperatife veriyorum ama kedilerin payını her zaman ayırıyorum." diye konuştu.

        Saygı, kedilere özellikle kış günlerinde daha çok dikkat edilmesi gerektiğini, elinden geldiği sürece kedileri beslemeye devam edeceğini dile getirdi.

        Kedilerin kendisine çok alıştığını ifade eden Saygı, "Onlar da benim denizden dönmemi bekliyor. Burası onlarsız olmuyor. Bence onların beni beklemesi, onları tuttuğum balıklarla beslemek dünyanın en güzel şeylerinden biri. Barınakta herkes balık veriyor ama ben kediler için denizde biraz daha fazla durup onlar için de balık avlıyorum. Onlar için kıyıya yakın yerlerde ufak balık tutmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da Saygı'nın her gün kedileri elleriyle beslediğini, yaptığının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Halk TV iddianamesinde istenen cezalar belli oldu!
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Gece dönercisine silahlı saldırı
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        Eşiyle baldızı gözaltında! Kaza mı cinayet mi?
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor
        Birleşik Krallık Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünüyor

        Benzer Haberler

        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kapaklıspor, İstanbul Anka Spor'u sahasında 92-75 mağlup etti
        Kapaklıspor, İstanbul Anka Spor'u sahasında 92-75 mağlup etti
        Tekirdağ'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Tekirdağ'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
        Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun
        Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun