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        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:54 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:00
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        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki 6 katlı binanın çatısında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İzbul Sokak'taki 6 katlı binanın çatı kısmında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar dışarı çıkarken, ekipler de tahliyeye yardımcı oldu. Dumandan etkilenen 6 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatıdaki yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle, binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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