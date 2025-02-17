Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Barboros Mahallesi'nde tek katlı prefabrik evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde şüphe üzerine H.Y'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınova Mahallesi'nde şüphe üzerine O.K'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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