Kapaklıspor, İstanbul Anka Spor'u sahasında 92-75 mağlup etti

​​​​​​​İkinci yarıda üç sayılık isabetlerle hücumda etkili olan ev sahibi takım, farkı çift hanelere çıkardı.

ÇOSB Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu.

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