Kapaklıspor, İstanbul Anka Spor'u sahasında 92-75 mağlup etti
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında Kapaklıspor sahasında İstanbul Anka Spor'u 92-75 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 25. haftasında Kapaklıspor sahasında İstanbul Anka Spor'u 92-75 mağlup etti.
ÇOSB Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda başa baş bir mücadele ortaya koydu.
Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 42- 39 önde tamamladı.
İkinci yarıda üç sayılık isabetlerle hücumda etkili olan ev sahibi takım, farkı çift hanelere çıkardı.
Karşılaşmayı Kapaklıspor, 92-75 kazandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.