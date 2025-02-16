Saadet Partisi Lideri Arıkan: Sabah kuşağı programlarına engel olun

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, “Sabah kuşağı programları başta olmak üzere televizyon içeriklerinin çoğu aile yapısının altına dinamit dökmektedir. Gelin o gündüz kuşağı programlarına elinizde ki yetkilerle müdahale edin, ailenin temeline dinamit koyan bu programlara engel olun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tekirdağ’da partisinin 8’inci olağan kongresine katıldı. Süleymanpaşa ilçesindeki İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi il başkanları ve partililer katıldı.

Televizyonlarda yayınlanan sabah kuşağı programlarına tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sabah kuşağı programlarının aile yapısının altına dinamit koyduğunu söyledi. Arıkan, “En çok da bu bozulma neyi etkiledi, aile kurumumuzu etkiledi. Mevcut aileler dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, gençlerimizin de maalesef evlenme ihtiyacını karşılayamadığını üzülerek görmekteyiz. Tüm bunlar olup biterken, AK Parti iktidarı hatalarımız ortaya çıkmasın diye yapılanların faturaları bize kesilmesin diye apar topar 2025 yılını Aile Yılı ilan ettiler. Ama bu hamleler artık işe yaramıyor, çünkü sistem neresinden tutsak elimizde kalıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmem gerekir, sabah kuşağı programları başta olmak üzere televizyon içeriklerinin çoğu aile yapısının altına dinamit dökmektedir. Aile yılında dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız iktidara sesleniyorum, Halep oradaysa, Arşın da burada. Gelin o gündüz kuşağı programlarına elinizde ki yetkilerle müdahale edin, ailenin temeline dinamit koyan bu programlara engel olun” diye konuştu.

‘İKTİDARIN 5G’Sİ İLE BİZİM 5G’MİZ ARASINDA FARK VAR’

Arıkan, iktidarın 2025 yılını 5G’ye geçiş yılı olarak ilan ettiğini belirterek, “Benim anladığım iktidarın 5G’sinde şunlar var. Bir, güç zehirlenmesi var. İki, görevi ihmal var. Üç, güveni istismar var. Dört, gündemi değiştirme var. Beş, geçimi unutturma var. Onların 5G’sinde bunlar var, bunu da çok iyi yapıyorlar. Biz yeni nesil siyasetle onların 5G’sini elimizin tersiyle iterek, kendi 5G’mizi 2025’te ilan edeceğiz. Bizim 5G’mizin birinci maddesi güler yüzlü olacağız, insanları dinleyeceğiz, anlayacağız, sorunlarına çözüm bulacağız. Güven vereceğiz, Gayret göstereceğiz, Gelişime açık olacağız, gerçeklikten uzak olmayan siyaseti Türkiye’ye hakim kılmak için gayret içerisinde olacağız inşallah” dedi.