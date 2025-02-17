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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:13
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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