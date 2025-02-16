Marmara Denizi'ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Marmara Denizi'nde yeniden ortaya çıkan müsilajın azaltılması için denize deşarjların ileri biyolojik arıtmayla yapılması gerektiğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine, Marmara Denizi'nin bazı bölgelerinde müsilajın yeniden görüldüğünü söyledi.

Müsilajın bazı dönemlerde yüzeye çıktığını belirten Tecer, "Müsilajı oluşturan üç temel faktör var. Birincisi denizin durağan bir hal alması, ikincisi iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıkların artması, üçüncüsü de antropojenik (insan faaliyetlerinden kaynaklı) etkiler nedeniyle denize yapılan deşarjlar." dedi.

Marmara Bölgesi kıyılarında 20-25 milyon insanın yaşadığını anlatan Tecer, "Günde 7-8 milyon ton atık su, arıtılmış ya da yarı arıtılmış olarak denize deşarj ediliyor. Bu deşarj edilen suyun içerisinde muazzam miktarlarda azot ve fosfor var ve bunlar da müsilajı oluşturan temel besin maddesi." diye konuştu.

Tecer, 2021'de Marmara Denizi ve Kuzey Ege kıyılarında görülen müsilajın ekosistemi ciddi şekilde etkilediğini anımsattı.

Geçmiş yıllarda kışın müsilajın yüzeyde görülmediğini anlatan Tecer, "Normalde olağan koşullarda bu dönemlerde müsilaj bütün dünyada olduğu gibi burada da beklenebilir, görülebilir bir şey ama bu kadar yoğun olması, bu kadar yüzeyde gözükmesi bir antropojenik etkinin olduğunu, yani insan faaliyetleri sonucunda oluşan bir etkinin olduğunu bize gösteriyor." dedi.

- İleri biyolojik arıtmanın önemine dikkati çekti

Tecer, kapalı bir deniz olan Marmara'nın ciddi şekilde korunması gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Marmara Denizi Eylem Planı'nı hazırladığını ifade eden Tecer, "Bu anlamda belediyelerin arıtma tesislerine, ileri biyolojik arıtmaya geçmelerini sağlamak için denetimler de yapılıyor. Belki burada biraz yol katedildi ama tamamen ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmış değil." şeklinde konuştu.