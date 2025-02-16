Tekirdağ'da bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Sağlık Mahallesi Köprü Mevkisi'nde, Hüseyin İnceoğlu (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı istikamette ilerleyen G.A'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İnceoğlu ve G.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnceoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, bisiklet sürücüsünün tedavisine devam ediliyor.
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