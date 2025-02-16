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        Tekirdağ'da bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 00:24 Güncelleme: 16.02.2025 - 00:24
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        Tekirdağ'da bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sağlık Mahallesi Köprü Mevkisi'nde, Hüseyin İnceoğlu (62) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı istikamette ilerleyen G.A'nın kullandığı bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan İnceoğlu ve G.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İnceoğlu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, bisiklet sürücüsünün tedavisine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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