Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 305 bin 260 makaron (filtreli sigara kağıdı), 490 kilogram tütün, 17 kilo 250 gram nargile tütünü, 2 kompresör, 2 makaron doldurma makinesi ve 2 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.