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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:03
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk'ü kurum müdürü İbrahim Halil Bakır ve kurum personeli karşıladı.

        Vali Soytürk, Bakır ve personelle bir süre sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        - Nallar, Hürriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nallar, Hürriyet Mahallesi'nde yapılacak çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Nallar, Mola Park'ı yeniden kullanıma kazandıracaklarını belirtti.

        Vatandaşlara hizmet alanları sunma çabası içerisinde olduklarını aktaran Nallar, "Vatandaşların nefes alabileceği alanların, çöp ve atıklarla kullanılamaz hale geldiğini gördük. Çalışmalarımız bittiğinde Mola Park yeniden mahalle sakinlerimize hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşlarımızdan ricamız, parkımıza sahip çıkmaları, çöplerini, atıklarını ilgili yerlere bırakmalarıdır." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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