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        Tekirdağ'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü takla attı; 25 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün takla atarak ters durduğu kazada 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 22:10
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        Tekirdağ'da fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsü takla attı; 25 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün takla atarak ters durduğu kazada 25 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Muratlı ile Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Fabrika işçilerinin taşındığı Raif A. (63) yönetimindeki 59 S 6215 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, ters durdu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, Tekirdağ’daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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