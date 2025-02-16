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        Tekirdağ'da 305 bin makaron ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da polisin operasyonunda 305 bin 260 makaron ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:00
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        Tekirdağ'da 305 bin makaron ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ’da polisin operasyonunda 305 bin 260 makaron ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında yaptığı çalışmalarda Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu adresleri belirledi. Adreslerdeki aramalarda 305 bin 260 dolu ve boş makaron, 490 kilo açık kıyılmış tütün, 131 paketli tütün, 69 adet 17 kilo 260 gram nargile tütünü, 302 mükerrer bandrol, 2 makaron dolum makinesi, 2 kompresör, 7 elektronik sigara ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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