Tekirdağ'da 305 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında yaptığı çalışmalarda Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde kaçak tütün ürünlerinin bulunduğu adresleri belirledi. Adreslerdeki aramalarda 305 bin 260 dolu ve boş makaron, 490 kilo açık kıyılmış tütün, 131 paketli tütün, 69 adet 17 kilo 260 gram nargile tütünü, 302 mükerrer bandrol, 2 makaron dolum makinesi, 2 kompresör, 7 elektronik sigara ele geçirildi. Polisin gözaltına aldığı 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ’da polisin operasyonunda 305 bin 260 makaron ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

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