Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Tekirdağ 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Arıkan, İsmet İnönü Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, sabah kuşağı programları başta olmak üzere televizyon içeriklerinin çoğunun aile yapısının altına dinamit döşediğini söyledi.

Aile yapısını bozan programlara engel olunması gerektiğini belirten Arıkan, "'Aile Yılı'nda dişe dokunur bir icraat yapmak istiyorsanız, iktidara sesleniyorum; Halep oradaysa, arşın da burada. Gelin o gündüz kuşağı programlarına elinizdeki yetkilerle müdahale edin. Ailenin temeline dinamit koyan bu programlara engel olun." dedi.

Arıkan, yeni nesil siyaset anlayışıyla vatandaşlara kendilerini anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'de yeni nesil siyasetin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Kendi '5G'mizi 2025 yılında ilan edeceğiz. Bizim 5G'mizin birinci maddesi güven olacak. İnsanları dinleyeceğiz, anlayacağız ve sorunlarına çözüm bulacağız. Gayret göstereceğiz. Gelişime açık olacağız. Gerçeklikten uzak olmayan siyaseti Türkiye'ye hakim kılmak için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Arıkan, vatandaşlara kendilerini anlatabilmek için daha çok gayret edeceklerini dile getirdi.

Son 3 seçimin yüzde 52'ye yüzde 48 ile sonuçlandığını anımsatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Sanki ayarlanmış gibi 52'ye 48 bitiyor. Muhalefet bloku yüzde 48 alırken, iktidar bloku da yüzde 52 aldı. Sadece virgüller farklı orada. Bu da bize şunu gösteriyor; bugünkü tempodan, bugün gösterdiğimiz gayretten daha fazla gayret göstermek zorundayız. Toplantılarımızı tam manada yaptıktan sonra Tekirdağ'da sıkılmadık el, Türkiye'de sıkılmadık el bırakmamak zorundayız. Algıyla mücadele etmenin yolu seçmenle yüz yüze gelebilmektir. Onların elini sıkabilmektir."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Halil İbrahim Kart, il başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve partililer katıldı.