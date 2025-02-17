Tekirdağ'da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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