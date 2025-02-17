Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.02.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        ABONE OL

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya ve bölgenin doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de hafif yağış, Tekirdağ'da ise sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyenler, duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        "Fred'e iki sarı kart göstermeliydi!"
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        TÜİK: Ücretli çalışanların yüzde 81,7'si işinden memnun
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
        Çorlu'da sağanak etkili oldu
        Çorlu'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağlı hayvansever, görme engelli kedisine anne şefkatiyle bakıyor
        Tekirdağlı hayvansever, görme engelli kedisine anne şefkatiyle bakıyor
        Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor
        Teknesiyle tuttuğu balıklarla rıhtımdaki kedileri besliyor
        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
        6 katlı binadaki çatı yangınında 6 kişi dumandan etkilendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş