Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.
MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya ve bölgenin doğusu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarının ardından Edirne'de hafif yağış, Tekirdağ'da ise sağanak etkili oldu. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurdan korunmak isteyenler, duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri önemli noktalarda önlem alarak sürücüleri uyardı. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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