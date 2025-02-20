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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Belediyesi'nin hayvan barınağını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 16:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 16:37
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Belediyesi'nin hayvan barınağını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, barınak ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Daha sonra Mama Üretim Merkezi'ni de gezen Vali Soytürk'e ziyaretlerinde, Çorlu Kaymakam Vekili Kadir Duman ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt eşlik etti.

        - Çorlu'da kar yağışı hazırlıkları tamamlandı

        Çorlu Belediyesi, olası kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kar ve buzlanma uyarılarını takip ederek gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

        Uyarıları anlık takip ettiklerini aktaran Sarıkurt, "İlçe genelinde hayatın günlük akışının aksamaması, yolların açık tutulması ve ulaşımın kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm malzeme, ekipman ve aracı ihtiyaç anında vakit kaybedilmeden kullanabilmek için hazır vaziyette bulunduruyoruz. Ekiplerimiz yoğun kar yağışından kaynaklı durumlara müdahale etmek için 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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