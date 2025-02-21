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        Tekirdağ Şoförler Odası'ndan UKOME'nin zam kararına tepki

        Tekirdağ Şoförler Odası, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) belirlediği zam kararına tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 17:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 17:56
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        Tekirdağ Şoförler Odası'ndan UKOME'nin zam kararına tepki
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        Tekirdağ Şoförler Odası, Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) belirlediği zam kararına tepki göstermek için basın açıklaması yaptı.

        Tekirdağ Şoförler Odası ve ilçe odalarına bağlı şoförler Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, burada yaptığı açıklamada, UKOME kararlarını kabul etmediklerini söyledi.

        Yaklaşık 6 aydır toplanmayan UKOME'nin bir hafta içinde 2 kez toplandığını, ancak bu toplantıların da bekledikleri gibi sonuçlanmadığını ifade eden Turan, UKOME'nin aldığı kararlarla esnafları mağdur ettiğini belirtti.

        Turan, kendi ilettikleri zam taleplerinin UKOME'de kabul edilmediği, esnafı zor durumda bırakacak fiyatların belirlendiğini dile getirdi.

        Çorlu Şoförler Odası Başkanı Nadir Samancı da şoför esnafının ekonomik olarak çok zor durumda olduğunu belirtti.

        Giderlerinin sürekli arttığını belirten Samancı, "Biz toplantıda, artan maliyetler kapsamında İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne illerimizdeki zam oranlarını data haline getirip talepte bulunduk. Yüzde 62 oranında bir zam talebinde bulunduk. Taban fiyatta yüzde 45'e indirilmesini istedik ama ne bir adım attılar, ne bir öne geldiler. Belediye başkanının talimatı, yüzde 25 sivile zam verilecek, öğrenciye zam verilmeyecek, öğrenci servisi esnafına zam verilmeyecek diye karar alındı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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