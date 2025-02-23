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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 14:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 14:13
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da 6 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yollarına devam etti.

        Denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle ava çıkabilecek.

        Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, poyrazın 6 gündür avcılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Denize açılamayan balıkçıların ağ bakımı yaptığını aktaran Pehlivanoğlu, havanın normale dönmesiyle balıkçıların yeniden nasibini aramaya devam edeceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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