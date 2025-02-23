Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor

Kentte soğuk havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlardan Kazım Cingü, AA muhabirine, kentte son birkaç gündür havanın çok soğuduğunu, kışın en soğuk günlerinin yaşandığını belirtti.

Trafik ekipleri gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı, bazı süs havuzları ve çeşmeler soğuktan buz tuttu.

Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Tekirdağ'da çatılar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

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