Tekirdağ'da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı

Kırsal mahallelerde başlatılan temizlik çalışmalarının, ramazana kadar merkez mahallelerdeki camilerde de yapılacağı belirtildi.

Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler camilerde hijyenik koşulların sağlanması ve vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi amacıyla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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