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        Tekirdağ'da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ramazan dolayısıyla kırsal mahallelerdeki camilerde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:17
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        Tekirdağ'da camilerde ramazan öncesi temizlik yapıldı
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ramazan dolayısıyla kırsal mahallelerdeki camilerde temizlik yapıldı.

        Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler camilerde hijyenik koşulların sağlanması ve vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi amacıyla kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti.

        Kırsal mahallelerde başlatılan temizlik çalışmalarının, ramazana kadar merkez mahallelerdeki camilerde de yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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