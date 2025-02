Ergene'de faaliyet gösteren Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Yardımlaşma Derneğince geleneksel "kaz gecesi" düzenlendi.

Ulaş Mahallesi'ndeki Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen gecede katılımcılara Kars'ın meşhur kazı pişirilerek ikram edildi.

Gecede hediye çekilişi gerçekleştirildi, yöresel adetlerin yer aldığı etkinlikler düzenlendi. Kars yöresine ait aşık atışmaları da sahnelendi.

Mahalli sanatçılar Ercan Şimşekoğlu ve Gökmen Dursun'un sahne alarak bölgeye ait türküleri seslendirdikleri geceye katılanlar da türkülere eşlik etti.

Şimşekoğlu ve Dursun gecenin sonunda aşık atışması yaptı.

Dernek Başkanı Ali Cengiz Yürük, AA muhabirine, bu tür etkinlikleri rutin aralıklarla düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerine sadece Kars ve bölgesinden değil ülkenin her yerinden gelen insanların katılabileceğini belirten Yürük, "Biz kültürümüzü, töre ve adetlerimizi bu bölgede yaşayan Karslılar olarak sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik bu tür organizasyonlar sayesinde üst seviyede. Bizim faaliyetlerimize her kesimden insan katılabilir. Biz, kardeşlik, barış, anlayış, hoşgörü ve beraberlik içerisinde yaşamayı seven insanlarız." diye konuştu.

- Çorlu AKE’nin eğitimleri sürüyor

Çorlu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (Çorlu AKE) eğitimlerine devam ediyor.

AFAD tarafından Kentsel Arama ve Kurtarma alanında yetkilendirilerek akredite edilen Çorlu AKE, Çorlu Belediyesi personelinin yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının personeline de eğitimler veriyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, yeni üyelerle her geçen gün daha da büyüdüklerini söyledi.

2024 yılında Çorlu genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 475 personele depremde arama ve kurtarma eğitimi veren Çorlu AKE’de güncelleme eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Sarıkurt, AFAD’ın mevcut eğitimlerde güncelleme yaparak enkazda arama ve kurtarma eğitimi kılavuzunu yayınlamasının ardından eğitimlerin devam ettiğini dile getirdi.