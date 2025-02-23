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        Çorlu'daki ağır koku, kimya fabrikasından yayılmış

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır kokunun kaynağı, Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasından kaynaklandığını tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 13:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:20
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        Çorlu'daki ağır koku, kimya fabrikasından yayılmış
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır kokunun kaynağı, Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasından kaynaklandığını tespit edildi.

        Çorlu’da dün akşam saatlerinde yayılan ağır koku, ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki doğal gaz sayaçlarını kontrol edenler, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti.

        Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ile itfaiye, polis, jandarma ekipleri de kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bölgelerde incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. Yapılan çalışmayla ağır kokuya Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasının neden olduğu belirlendi. Ekipler, tesisten aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

        Çorlu Kaymakamı Murat Eren, “Ekiplerimiz gece boyunca bölgede çok sıkı bir şekilde denetimlerini sürdürdüler. Bu denetimler sonucu Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde bir firmadan kokunun geldiğini belirlemişlerdir. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Buradan alınan numuneler laboratuvarda incelenmeye alınmıştır. Firma hakkındaki incelemeler ise devam ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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