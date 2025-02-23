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        Süleymanpaşa Cemevi açıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Cemevi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:50
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        Süleymanpaşa Cemevi açıldı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Cemevi hizmete açıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çiftlikönü Mahallesi'nde düzenlenen açılışta yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Cemevlerinin sadece ibadet edilen yerler olmadığını ifade eden Yüceer, şunları kaydetti:

        "Cemevleri, dayanışmanın, kardeşliğin, paylaşmanın, birlik olmanın mekanlarıdır. İnsan insana emanettir, gönül gönüle bağlıdır. İşte bugün, burada hep birlikte, bu güzel mekanın açılışını yaparak, Tekirdağ’da dayanışmamızı, birlikteliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Biz, farklılıkları bir ayrışma veya düşmanlık sebebi değil, birer zenginlik olarak gören bir anlayışla hareket ediyoruz. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bu topraklarda hoşgörüyü, kardeşliği, barışı, dayanışmayı, eşitliği, adaleti ön planda tutuyoruz. İşte bu cemevinin açılışı, bu anlayışın bir yansımasıdır."

        Cem Vakfı Genel Başkanı Ahmet Rasim Tükek de cemevinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar da açılışta konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Dede Mesut Yıldırım'ın yaptırdığı dua sonrasında cemevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışın ardından, katılımcılar cemevini gezerek bilgi aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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