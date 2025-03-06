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        Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı tır bir binanın alt katında bulunan dükkana çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:20
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        Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde direksiyon başında fenalaşan sürücünün kullandığı tır bir binanın alt katında bulunan dükkana çarparak durabildi.

        T. G. idaresindeki B 4409 HT çekici, B 4393 EH dorse plakalı tır, Hatip Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu yol kenarındaki apartmanın alt katında bulunan iş yerine çarptı.

        Kazada sürücü T.G ile eşi G.G. yaralandı.

        Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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