Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobançeşme Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Hayrabolu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şalgamlı Mahallesi'nde şüphe üzerine S.G'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Malkara ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine M.B'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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