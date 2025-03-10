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        Tekirdağ'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:33
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        Tekirdağ'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde oturan H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. eşinin boğazını sıktı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kadının cenazesi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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