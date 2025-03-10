Ramazanda sağlıklı beslenme için kuru yemiş tüketilmesi tavsiyesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenme için kuru yemiş tüketilmesini önerdi.

Yılmaz, AA muhabirine, iftardan sonra vatandaşların beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

İftarda kontrollü beslenmenin önemine değinen Yılmaz, iftarda enerji, vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanması gerektiğini vurguladı.

Kuruyemişlerin mineral ve vitamin açısından zengin gıdalar olduğunu aktaran Yılmaz "Badem içi, fındık, ceviz, Antep fıstığının bu anlamda tüketilmesi gerekiyor. Yemekten yaklaşık yarım saat sonra kuru yemiş tüketildiğinde, vücut herhangi bir problem olmadan emilimi çok daha iyi yapabilmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, meyvenin iftardan en az 2 saat sonra tüketilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ramazanda yağlı yiyeceklerin tüketilmemesi tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerden hazırlanmış salataların tüketilmesini tavsiye ediyoruz." dedi.