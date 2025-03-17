Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve NKÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Başsavcı Bilgehan Yücel, protokolle denetimli serbestlik uygulamalarının tanıtımı, sisteme yönelik farkındalığın arttırılması ve toplumda oluşan ön yargıların giderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yücel, protokolün, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin suç tekrarlarının önlenmesi, eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve denetimli serbestlik sisteminde görev yapan personelin eğitilmesi gibi faaliyetleri kapsadığını belirtti.

Denetimli serbestlik hizmetlerinin verimliliğinin arttırılması noktasında kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinin gerekliliğine dikkati çeken Yücel, "Ceza adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan denetimli serbestlik sisteminin geleceği, etkinliği, daha güçlü ve daha etkili bir denetimli serbestlik hizmeti için üniversiteler ile ortak çalışmalar geliştirilerek hayata geçirilmesi önemli." diye konuştu.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de imza altına alınan protokolün fayda sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Yücel ve Şahin protokolü imzaladı.