Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Bolat'a, ziyaretlerinde, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş eşlik etti.

Daha sonra AK Parti il Başkanlığına ziyarette bulunan Bolat, İl Başkanı Ali Gümüş ile görüşerek, partililerle bir süre sohbet etti.

Kentteki temasları kapsamında Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat'ı, Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı.

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