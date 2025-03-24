Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 88 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir işletmede 88 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 88 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL

        Tekirdağ'da bir işletmede 88 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde bir işletmede arama yaptı.

        Aramada 88 bin makaron ile 500 kilogram tütün ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        Kızı katili oldu
        Kızı katili oldu
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Milliler, A Ligi’nde ilk kez mücadele edecek!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        Szoboszlai'yi susturdu!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Dilmen'den Montella'ya övgü: Ne yapacak adam daha!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!
        Bizim Çocuklar, A Ligi'nde!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir evde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir evde 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor
        Tekirdağlı girişimci yapay zekayı kullanarak bilgisayar oyunları hazırlıyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı
        Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Bakan Bolat: Türkiye'yi 22 yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık
        Bakan Bolat: Türkiye'yi 22 yılda 6 buçuk kat büyütmeyi başardık