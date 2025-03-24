Tekirdağ'da 88 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da bir işletmede 88 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'da bir işletmede 88 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde bir işletmede arama yaptı.
Aramada 88 bin makaron ile 500 kilogram tütün ele geçirdi.
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