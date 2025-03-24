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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:47
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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Ş.E. yönetimindeki 34 GID 937 plakalı otomobil, Yenice mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.Yılmaz'a (77) çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ölen kişinin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Ş.E. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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