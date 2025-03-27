Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, 240 gram eroin, 55 gram metamfetamin, 115 gram sentetik uyuşturucu, 45 uyuşturucu hap, 105 gram Afyon sakızı, 16 cep telefonu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira ele geçirildi.

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